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02.11.2020, 21:10, Новости дня

В Польше в ДТП погибли две гражданки Украины. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Авария произошла 30 октября в населенном пункте Старый Нацпольск. Грузовик DAF, которым управлял 64-летний гражданин Украины, чтобы избежать столкновения, повернул налево на встречную полосу. Он врезался в авто перед ним, а затем столкнулся с Ford Transit, который ехал навстречу. 

Все четверо человек, которые ехали в Ford Transit, погибли. Среди них две украинки 43 и 48 лет. Водитель грузовика DAF госпитализирован.

Дорога на несколько часов была перекрыта из-за аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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