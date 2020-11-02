Выплаты на первого и второго ребенка в РФ получают 1,3 млн семей

02.11.2020, 21:08, Новости дня

Примерно 1,3 млн российских семей получают выплату на первого и второго ребенка, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Сегодня примерно 1,3 млн российских семей получают выплату на первого и на второго ребенка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их», – сказала Баталина на итоговом форуме «Сообщество», передает ТАСС.

По ее словам, выплаты на детей, которые были введены во время пандемии, завершаются. «Такими мерами поддержки было охвачено практически 28 млн детей», – отметила замминистра.

Напомним, 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. В октябре Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.