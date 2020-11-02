Мнение: Рогозин ответил Путину в своем Твиттере…

02.11.2020, 21:05, Разное

Путин провел совещание по финансированию и развитию космической отрасли, на котором жестко раскритиковал продюсера фильма «Вызов» Дмитрия Рогозина. «Вызов» – это первый фильм, который будет снят в космосе. Фильм планируют снять в следующем году в ходе полета корабля «Союз МС» к Международной космической станции…

Путин не оценил киноинициативу Рогозина и на сегодняшнем совещании заявил, что «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы «ГЛОНАСС». «Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — сурово произнес Путин.

Что интересно, уже после совещания Рогозин бросил вызов Путину, написав в своем Твиттере, что он не виноват, что это правительство волынит. Дословно: «Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки „Сфера“ были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года» (отсюда).

Не понял, на кого наехал Рогозин? На Путина или на премьер-министра?

На снимке: Рогозин и Путин. Фотография – архивная, отсюда