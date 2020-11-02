Мнение: Как объясняют кураторы выставок неспециалистам

02.11.2020, 21:00, Разное

Уважаемая читательница написал отзыв на выставку подделок авангарда, о которой я писала обзорно:

…побывали недавно в Кёльнском музее Людвига на замечательной выставке русского авангарда. Замечательна выставка тем, что рассказывает как музей выяснял подлинность экспонатов своей коллекции. Коллекцию он получил в наследство и вскоре после всплыло, что русский авангард часто подделывали. Стали проверять коллекцию и оказалось, что в музей попало немало подделок.

Чтобы получить удовольствие от этой выставки авангард любить не обязательно, достаточно любить сравнительный анализ. Вот если рисовал, используя асфальт и другие новые, недорогие материалы, наверное авангардист. А использовал диоксид титана, так точно нет. Пигмент появился на рынке позже. Если художник известен смешанным стилем и на картине слой краски дает топографический рельеф, то наверное оригинал. А если краска нанесена плоско как на раскраске, скорее подделка. Интересно смотреть как копиист пытался изобразить "что нам хотел сказать автор" и промазывал, рисуя например слишком реалистично. Я такое вижу только при непосредственном сравнение двух работ. В остальном приходится полагаться на специалистов, которые посчитали расстояние между и размеры фигур на полотнах автора и, основываясь на этом, могут выявить фальшивку.

Холст и бумагу кладут под рентген, ищут в материале синтетические нити и смотрят на дату покупки ибо некоторые годы были богаты на фальшь. Мне, конечно, больше всего понравилось про асфальт. Если человек хочет рисовать, его не остановить и не ограничить. Прошлись заодно и по постоянной выставке, а там и Пикассо и Кирхнер и Малевич и многие другие. Не ожидала такого разнообразия знаменитостей.

А вот обедать на Кёльнской набережной не стоит: дорого и качество хромает.