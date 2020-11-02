Мнение: Закрытие сайтов ЦБ, целевое обучение и как бороться с финансовыми пирамидами

02.11.2020, 20:55, Разное

1. Парадоксальная ситуация. Центробанк России активно мониторит положение дел в сфере кибермошенничества, однако сам по себе в рамках текущего законодательства мало что может сделать с ворами и вымогателями. ЦБ требует усиленных полномочий. Можно сказать, что речь идёт о введении «финансовой цензуры» в Сети:

https://lenta.ru/news/2020/10/29/hishen/

Во второй половине года деньги россиян со счетов в банках станут больше воровать. Рост числа хищений спрогнозировал Центробанк, передает РИА Новости. Регулятор обратил внимание, что сейчас растет число атак с использованием шпионских программ, а хакерские группировки активизировались.

В ЦБ верят, что минимизировать ущерб получится после принятия закона, который позволит регулятору самостоятельно блокировать мошеннические сайты. «Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены», — заключил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее в октябре стало известно, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. Главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка состоит в том, что представители кредитной организации не должны спрашивать о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV. Кроме того, банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, но мошенникам для этого необходима дополнительная информация.

2. В России продолжают совершенствовать механизм целевого обучения:

https://tass.ru/obschestvo/9748239

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 января 2021 года новых правил целевого обучения в колледжах и вузах. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

“В частности, устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что в настоящее время данные нормы действуют для всех организаций, направляющих абитуриентов на учебу, за исключением образовательных. Принятый документ устанавливает единые требования для всех.

Согласно постановлению, выделяемое для регионов количество бюджетных мест на целевое обучение будет согласовываться с органами государственной власти субъектов.

С учётом того, что большинство выпускников у нас не работают по специальности, целевое обучение выглядит светлым пятном в нашей системе образования. Здесь всё более менее честно: ты не просто так тратишь 4 или 5 лет жизни на просиживание штанов в аудиториях, а заранее имеешь чёткую перспективу трудоустройства.

3. Читатели поясняют по поводу рекламы пирамид:

Если кто-то увидел рекламу финансовых пирамид, то нужно не обращаться в ФАС с требованием проверить правила модерации Яндекса (законодатель не дал ФАС компетенции как-либо влиять на этот вопрос).

Нужно писать в своё УФАС (не в общероссийское ФАС) заявление. Результатом будет признание рекламы незаконной и штраф. Эту конкретную рекламу прекратят показывать, а если штрафов будет много, то и всю рекламу такого рода прекратят показывать.

Однако, наказывать злоумышленников только по основанию “высокие проценты” — закон не позволяет. Можно наказывать тех, кто не имеет лицензии ЦБ, которая для многих видов финансовой деятельности обязательна (их деятельность незаконна, а значит и рекламировать её незаконно). Пример признания рекламы незаконной по этому основанию:

https://moscow.fas.gov.ru/news/18294

Если лицензия ЦБ есть, то обещать высокие проценты закон не запрещает, более того, иногда и нормальные банки, МФО или ломбарды обещают высокие проценты на небольшие суммы и реально их платят (с ограничением максимальной суммы вклада) — в рекламных целях, фактически они покупают лояльного клиента. Но это обставлено рядом условий, подробнее см. статью 28 закона о рекламе:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/0021818db8b93ae5fbd38076074a7182e157186c/

Если эти условия не выполнены (часть обязательной информации не указана, либо мелкий шрифт), можно добиться штрафа по этому основанию, даже если лицензия ЦБ есть, см. например:

https://fas.gov.ru/news/6085

Однако по сути тут та же история, что со спамом. Почти никто не пишет жалобы в своё УФАС.