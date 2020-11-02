Мнение: Neue Ordnung

02.11.2020, 20:50, Разное

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения.

«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих», — сказал Беглов 2 ноября в эфире «Радио России».

Снова и снова подмена понятий, и как следствие, наглая ложь. 923 "случая заражения" – 923 положительных тестов на Covid2019. Никак иначе "заражение" не расшифровывается и не трактуется. Но значит ли это, что 923 зараженных – эт о 923 заболевших?

Если взять 1000 случайно отобранных петербуржцев, то не менее 700 из них будут носителями герпеса. Означает ли это, что эти 700 человек больны герпесом? Нет. Так почему с ковидом перпендикулярная логика, почему все носители автоматически заносятся в категорию заболевших?

Но политический заказ на террор – это катящийся с горы каток. Остановить его – задача не простая, да ее никто и не ставит. Напротив, требование одно: больше террора!

Поэтому петербуржский губернатор, во-первых, лжет. Во-вторых, поступает как террорист Басаев – выдвигает ультиматум. Выполняйте мои требования или начну убивать. Беглов – гуманист. Он будет убивать, но более гуманными способами, чем просто пуля в затылок. Он введет новые карантинные меры, а вот они-то и будут убивать людей.

"Новые условия", о которых говорит Беглов, семь десятков лет назад назывались почти так же – Neue Ordnung. И неисполнение требований этого орднунга точно так же каралось смертью. Нынешняя власть от тех носителей нового порядка уже ничем не отличается – разве что еще говорит на русском языке. Впрочем, старосты и полицаи, которые и вешали нарушителей, тоже были туземцами. Всё повторяется. Мы снова в блокаде.