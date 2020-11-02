 

Раскрыты рейтинги Трампа и Байдена в «колеблющейся» Флориде

02.11.2020, 20:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает американского лидера Дональда Трампа в «колеблющемся» штате Флорида на шесть пунктов, следует из данных опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Во Флориде, которая считается одним из восьми «колеблющихся», за Байдена готовы отдать голос 51,5% избирателей, за Трампа – 45,4%, передает РИА «Новости».

Опрос был проведен с 22 по 31 октября на выборке в 4451 респондентов, статистическая погрешность составляет плюс-минус 2 процентных пункта.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, однако уже началось досрочное голосование. Опросы показывают, что почти половина американцев может на этих выборах проголосовать до официального дня голосования. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.



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