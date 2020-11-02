Эксперт: Штрафы для зарубежных IT-гигантов надо поднять в сотни раз

02.11.2020, 20:48, Новости дня

ФАС угрожает оштрафовать Google на сумму до 500 тыс. рублей. Но для более эффективного воздействия на этого IT-гиганта с его многомиллиардными доходами, штрафы должны быть подняты в сотни раз. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя решение ФАС наложить на корпорацию штраф за нарушение закона о рекламе.

«Корпорация нарушает наш федеральный закон «О рекламе». Чтобы заниматься рекламой, она должна была попросить у трейдинговой компании лицензию на этот вид деятельности. Вместо этого Google в данном случае фактически разместили рекламу мошенников. Вообще эта IT-корпорация не уделяет внимания борьбе ни с интернет-мошенниками, ни с шок-контентом, но зато демонстративно вводит политическую цензуру в отношении рядовых россиян и российских медиа», – считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Напомним, в понедельник ФАС РФ признал компанию Google LLC виновной в нарушении Закона о рекламе. Как сообщается на сайте ведомства, в августе 2020 года на сайте google.com размещалась реклама инвестиционных услуг компании Rypex trading limited. Однако, у организации отсутствует разрешение на осуществление финансовой деятельности.

«Для того, чтобы на законных основаниях размещать рекламу о финансовой деятельности той или иной организации, у нее должно быть разрешение на ведение такой деятельности, – поясняла начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. – В противном случае такая реклама признается ненадлежащей, и ее распространение необходимо прекратить. Мы уже выдали соответствующее предписание компании Google LLC и возбудили административное дело: организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей».

«Федеральная антимонопольная служба угрожает штрафами в размере до полумиллиона рублей. Но вспомните про многомиллиардные доходы этого IT-гиганта. Такие штрафы выглядят явно не соответствуют нарушениям. Для более эффективного воздействия на Google штрафы должны быть подняты в сотни раз», – требует депутат.

«Мы должны применять к Google и другие меры: ограничить доступ к рекламной деятельности, к государственным контрактам. С помощью таких методов в необходимо добиться от компании открытия на нашей территории представительств, которые будут способны оперативно взаимодействовать с российскими властями. Как известно, офис Google в Москве есть, но он очень ограничен в своих полномочиях», – напомнил Горелкин.

«К сожалению, не только Google, но и другие работающие в РФ крупные иностранные ИТ-компании, которые занимают монопольное положение на своих рынках, в РФ филиалов не имеют вообще. На самом деле, не только для нас, но и для них такой подход не несет выгоды в долгосрочной перспективе. Так нельзя будет построить никаких созидательных отношений», – посетовал депутат.

«Взять, к примеру, Facebook. Российский сегмент данной компании курируется из офиса, расположенного в Варшаве. В результате мы видим предвзятый подход к модерации российского сегмента. Грубо нарушаются права россиян – пользователей данной сети. Офис Facebook должен быть открыт в Москве. В первую очередь, чтобы мы могли эффективнее защищать права российских пользователей, а также отечественных медиа, чьи аккаунты блокируются соцсетью в нарушение наших законов. Мы в этом плане поддерживаем Роскомнадзор и готовим ряд инициатив, чтобы обновить наши законы о работе таких сетей», – предупредил депутат.

«Наши власти уже не раз заявляли, что Рунет не будет регулироваться так, как это делают в Китае. Мы не копируем китайскую или европейскую систему, мы создаем свою. Мы учитываем особенности нашей страны и опыт взаимодействия игроков Рунета с властями. На мой взгляд, надо действовать через бухгалтерию компаний. Я уже упомянул ограничение их рекламной деятельности в России. Ранее я вводил эту норму в свой законопроект о значимых интернет-ресурсах, и иностранные компании серьезно восприняли такой аргумент», – добавил депутат.

«Такой нормой мы лишаем иностранные платформы миллиардов рублей прибыли. Это для них намного чувствительнее, чем все наши призывы к соблюдению этических норм и подобные «лирические отступления». Нужны финансовые санкции, и в ближайшие время, я надеюсь, они появятся на законодательном уровне. Финансовый пистолет и доброе слово – гораздо результативнее для диалога с ИТ-гигантами, чем просто доброе слово», – резюмировал Горелкин.

Напомним, газета ВЗГЛЯД неоднократно обращалась к теме необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском ИТ-рынке и принуждения западных ИТ-гигантов к соблюдению законодательства РФ.

Так, председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев рассказал о продуманной экспертным сообществом системе мер, способных заставить западных ИТ-гигантов считаться с российскими законами. Среди них он назвал ограничения для таких ресурсов к рекламным заказам со стороны госорганизаций, замедление интернет-трафика к этим ресурсам и даже арест доходов западных ИТ-компаний, получаемых с коррсчетов российских банков- посредников.

С ним согласна директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, предложившая принять законы о саморегулировании, самоцензуре социальных сетей, аналогичные тем, которые что действуют в Европе. Также она предлагала воплотить законодательно идею ограничивать на территории РФ скорость доступа для соцсетей и мессенджеров, которые откажутся регистрироваться в России.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин также заявлял о том, что необходимо ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний.