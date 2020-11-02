Появились изображения нового кроссовера Kia Sportage

02.11.2020, 20:30, Новости дня

Новый кроссовер KIA Sportage официально представят публике в апреле 2021 году, несмотря на ранее озвученные сроки.

В свою очередь, производитель анонсировал, что новое поколение будет радикально отличаться по внешнему виду и техническим параметрам. По фотографиям в Сети уже можно говорить о конкретных переменах, произошедших с моделью KIA Sportage. В передней части кузова задействовали модернизированную головную оптику, радиаторную решетку, а также ряд других новшеств.

Кроме того, силовые агрегаты и коробки передач переняты у актуального поколения кроссовера Hyundai Tucson. Эксперты прогнозируют, что новый автомобиль получил также гибридную силовую установку. Остальные подробности пока не раскрываются до презентации.