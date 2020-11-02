Бренд Changan повысил цены на три модели в России

02.11.2020, 20:30, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Changan поднял ценники на свои машины, доступные на российском рынке.

В зависимости от модели и комплектации стоимость на кроссоверы увеличилась на 80-100 тысяч рублей. Кроме того, теперь можно приобрести модели CS35 Plus, CS55 и CS75 FL по обновленным прайсам. Кроссовер Changan CS35 Plus теперь продается в базовой комплектации по цене от 1,27 млн рублей, а в максимальном исполнении за 1,43 млн рублей.

Что касается увеличенного паркетника Changan CS55, то его стандартная цена достигает 1,44 млн рублей, а максимальная комплектация оценивается в 1,64 млн рублей. Полноразмерный кроссовер Changan CS75 FL теперь доступен на российском рынке по цене от 1,59 млн рублей, что соответствует прибавке к основному прайсу 100 тысяч рублей. Прежнее удорожание зафиксировали в минувшем месяце с прибавкой на 20-50 тысяч рублей.