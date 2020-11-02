Ученые допускают, что внутри звезд может существовать жизнь

02.11.2020, 20:30, Новости дня

Жизнь может существовать во Вселенной не только в той форме, которую мы видим на Земле. По словам представителей науки, за последнее десятилетие проведено множество исследований, связанных с этой темой. Единственный вывод, к которому приходит большинство ученых, состоит в том, что для жизни вовсе не обязательны наличие воды и температуры, близкой к земной.

Жизнь может существовать в других формах и в принципиально иных условиях. Ученые предполагают даже, что живые организмы способны зарождаться внутри звезд, несмотря на невероятно большую температуру и гигантское давление.

С планетами все еще просто. Теоретически на Титане, например, жизнь может развиваться на основе азота. На других небесных телах строительным материалом мог бы стать другой химический элемент.