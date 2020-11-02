«Оцени зависимость»: в России запущена программа для поддержки астматиков

02.11.2020, 20:25, Разное



2

минуты

27 октября 2020 года в рамках XXX Национального конгресса по болезням органов дыхания состоялась пресс-конференция с участием ведущих экспертов врачебных сообществ в области респираторной медицины. Эксперты обсудили новые подходы в лечении бронхиальной астмы и снижении рисков обострений.

Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространенных респираторных заболеваний, которым страдают порядка 340 миллионов человек в мире. Как заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава, зав.кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Николаевич Авдеев, государственная статистика по заболеваемости бронхиальной астмой в РФ очень далека от реальной картины. Официально этот диагноз поставлен лишь 1% населения, в то время как эпидемиологические исследования показывают, что уровень заболеваемости среди детей и подростков в разных регионах страны колеблется от 10,6 до 16,9%. Это связано с тем, что россияне часто занимаются самолечением, ошибочно принимая симптомы бронхиальной астмы за хронический кашель или бронхит, а во время сезонных обострений — за аллергические реакции.

Нередко легкие формы бронхиальной астмы осложняются из-за того, что пациенты злоупотребляют бронходилататорами короткого действия, которые эффективно снимают симптомы, но не влияют на патогенез и течение заболевания. Еще недавно считалось, что пациентам с легкой формой достаточно пользоваться ингаляторами во время приступов. В 2019 году произошли кардинальные изменения в Международной глобальной стратегии по лечению бронхиальной астмы: Бронхолитики короткого действия больше не являются препаратами первой линии лечения и не рекомендуются в монотерапии. Главный акцент сделан на контроле заболевания, который возможен только с помощью противовоспалительной терапии, в первую очередь — с применением глюкокортикостероидов.

«Астма – это воспалительное заболевание, а такие препараты как сальбутамол, вентолин и другие не действуют на воспаление. Глобальные исследования показывают, что многие пациенты используют только ингаляторы короткого действия, а каждый третий им злоупотребляет. Если пациент в течение года использует три баллончика, это создает высокий риск осложнений. А двенадцать баллончиков влияют на неблагоприятный прогноз, включая внезапную смерть», – рассказал Сергей Авдеев.

Для поддержки таких пациентов с 1 сентября в РФ действует социальная информационная программа «Оцени зависимость». На сайте оцени-зависимость.рф любой желающий может бесплатно пройти короткий онлайн-тест, который покажет степень риска от применения таких препаратов. В случае высокого и среднего риска пациенту рекомендуется обсудить результаты тестирования с врачом для возможной коррекции терапии.

Этот проект поможет астматикам самостоятельно узнать о своей зависимости от ингаляторов и узнать, чем он рискует, считает президент Межрегиональной общественной организации «Российское Респираторное Общество» (РРО) Андрей Станиславович Белевский. Люди нередко переоценивают свой контроль за течением астмы, считая, что им вполне достаточно оперативно снимать симптомы. Только врач может убедить его в обратном, но для этого пациент должен к нему обратиться, считает эксперт.

Председатель совета «Педиатрического респираторного общества» Наталья Анатольевна Геппе подчеркнула, что программа «Оцени зависимость» особенно важна для детей и подростков с астмой, которые чаще всего пользуются только «скоропомощными» ингаляторами и не получают другого лечения.

«Программа «Оцени зависимость» показывает психологический портрет современного подростка с бронхиальной астмой и помогает понять себя и возможности жизни с этим заболеванием в окружающей среде. Широкое распространение этой программы, с акцентом на формирование приверженности к разным аспектам контроля жизни подростков с астмой, является принципиальной позицией и для пациентов, и для семьи, и для практических врачей», – считает специалист.

Информационно-образовательная программа «Оцени зависимость» проводится при поддержке Российского Респираторного Общества, Российского научного медицинского общества терапевтов и Педиатрического респираторного общества.