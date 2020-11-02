Одиночество из-за пандемии коронавируса может способствовать потере памяти у пожилых людей

02.11.2020, 20:17, Разное

Эксперты рассказали о влиянии одиночества на физическое и психическое здоровье пожилых людей. По мнению специалистов, социально изолирующая пандемия коронавируса способствует усугублению проблем с памятью и когнитивными способностями у старшего поколения.

Поведенческий невролог из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Борна Бонакдарпур подчеркивает, изоляция и прекращение социальной деятельности приводит к ускорению процессов старения. Специалисты ассоциируют уединение с физическими недугами, среди которых повышенное артериальное давление и диабет, а также с ослаблением иммунной системы, и описывают его как эпидемию. Ученые проанализировали 70 исследований одиночества и обнаружили повышение на 26 % риска несуицидной смерти у одиноких взрослых по сравнению со сверстниками, живущими с семьями. Специалисты подчеркивают, в период пандемии старшему поколению необходимо ощущать свою значимость, что возможно благодаря присутствию других людей, готовых внимательно выслушать.