 

Депутат бундестага: США не снизят давление на «Северный поток-2» и после выборов

02.11.2020, 20:17, Разное

Третьего ноября в США пройдут президентские выборы. Депутат бундестага Клаус Эрнст уверен, что и после плебисцита, независимо от его результатов, Вашингтон не снизит свое давление на «Северный поток-2».
В немецком парламенте Эрнст руководит комитетом по экономике и энергетике. По его мнению, для российской газовой магистрали исход выборов в Соединенных Штатах не изменит ничего. Санкции, направленные против «Северного потока — 2», поддерживает не только Трамп, но и его главный оппонент, Джо Байден. Как американские консерваторы, так и демократы будут и дальше лоббировать интересы компаний, представляющих газовую индустрию США. Они намерены добиться расширения рынка для американского газа, добытого методом фрекинга.

При этом немецкий политик уверен, что Европейский Союз не должен молча терпеть подобное вмешательство США в его энергетическую политику. Следует обязательно ответить на него, повлияв на реализацию на континенте американского фрекингового газа.

Стоит отметить, что ограничения Соединенных Штатов относительно российского трубопровода для транспортировки газа через Европу уже вводились Белым домом неоднократно. По данным «Народных новостей России», новые меры могут быть направлены на иностранные компании, задействованные в строительных работах «Северного потока-2».



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