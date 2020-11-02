Анфиса Чехова рассказала о неожиданном знакомстве в Сети

02.11.2020, 20:17, Разное

Популярная ведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о неожиданном для неё знакомстве на просторах Сети. В одной из соцсетей знаменитость нашла своего единокровного брата.

В микроблоге телезвезда опубликовала фотоснимок, на котором стоит в обнимку с молодым парнем. Выяснилось, что последнего зовут Кириллом, и он является сыном отца красавицы, который, к слову, ушел из семьи еще в детские годы Чеховой. Ведущая призналась, что родного человека нашла случайно, познакомившись с ним в социальной сети Facebook.



Примечательно, что отец знаменитости, ушедший из жизни осенью прошедшего года, в свое время был участником телепередачи “На самом деле”, в эфире которой признался, что не испытывал теплых отцовских чувств, а саму Анфису Чехову назвал “побочным продуктом” своего регулярного секса. Но, даже несмотря на это, родитель упрекал красотку в отсутствии материальной помощи с её стороны. Об этом пишет Bimru.ru.