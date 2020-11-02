 

Окрашивание цвета корицы: осенний hair-тренд, который выбирает Кейт Миддлтон

02.11.2020, 20:15, Разное

Если летом многие девушки обращают внимание на “серферское” окрашивание – эффект, при котором локоны словно выгорают на солнце, то осенью отдают предпочтение более глубоким тонам. Например, окрашиванию цвета корицы, которое обожают многие знаменитости, включая герцогиню Кембриджскую.

Герцогиня КембриджскаяПочему этот hair-тренд пользуется такой популярностью, рассказывает Леонид Романов – творческий партнер L’Oreal Professionnel, арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции в России, основатель пространства красоты Leonid Romanov Hair:

Оттенок корицы – главный цвет этой осени: теплый, переливающийся, роскошный. Не так давно “коричное окрашивание” сделала Кейт Миддлтон, и журналисты сразу назвали его “окрашиванием с эффектом ботокса”. Это действительно так: золотые оттенки освежают тон лица, делают его сияющим, придают блеск глазам. Плюс, сами волосы выглядят здоровее. Здесь нет выбеленных поврежденных прядей, и за счет этого волосы остаются сильными и ухоженными. Подходит такой оттенок практически всем, но особенно – девушкам с азиатскими волосами.

“Коричное окрашивание”Главная фишка в том, чтобы это было не однородное окрашивание, а мультитональное. То есть мы соединяем несколько теплых оттенков (золотой, медный, каштановый) с разницей 0,5-2 тона, что и дает игру цвета, переливы, объем и сияние. В L’Óreal Professionnel это называется La French Balayage – французский балаяж. Процедура занимает в 1,5-2 раза меньше времени, чем традиционный балаяж. Мы используем меньшее количество осветляющего продукта (за счет этого сохраняется ухоженный вид), а затем тонируем с помощью красителя Dia Light, который еще и усиливает блеск волос.

“Коричное окрашивание”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Мнение: В кого он собрался стрелять?

03.08 / Харассмент и абьюз как выстрелы информационной войны для снижения рождаемости

10.08 / Дмитрий Шевченко рассказал о причинах расставания с первой супругой

16.07 / Авербух строит роскошный особняк ради красавицы Арзамасовой

03.07 / Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 5

22.09 / Мнение: Последние недели

10.08 / Ким Кардашьян и Канье Уэст вернулись из отпуска в Доминикане, где пытались спасти брак: фото с детьми из аэропорта

08.08 / Эксперт предрек массовые репрессии в Белоруссии после победы Лукашенко

13.08 / В Подмосковье от коронавируса умер архимандрит-экзорцист

06.08 / Дмитрий Рогозин предложил засекретить положительные новости о компании SpaceX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска