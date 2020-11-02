Окрашивание цвета корицы: осенний hair-тренд, который выбирает Кейт Миддлтон

02.11.2020, 20:15, Разное

Если летом многие девушки обращают внимание на “серферское” окрашивание – эффект, при котором локоны словно выгорают на солнце, то осенью отдают предпочтение более глубоким тонам. Например, окрашиванию цвета корицы, которое обожают многие знаменитости, включая герцогиню Кембриджскую.

Герцогиня КембриджскаяПочему этот hair-тренд пользуется такой популярностью, рассказывает Леонид Романов – творческий партнер L’Oreal Professionnel, арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции в России, основатель пространства красоты Leonid Romanov Hair:

Оттенок корицы – главный цвет этой осени: теплый, переливающийся, роскошный. Не так давно “коричное окрашивание” сделала Кейт Миддлтон, и журналисты сразу назвали его “окрашиванием с эффектом ботокса”. Это действительно так: золотые оттенки освежают тон лица, делают его сияющим, придают блеск глазам. Плюс, сами волосы выглядят здоровее. Здесь нет выбеленных поврежденных прядей, и за счет этого волосы остаются сильными и ухоженными. Подходит такой оттенок практически всем, но особенно – девушкам с азиатскими волосами.

“Коричное окрашивание”Главная фишка в том, чтобы это было не однородное окрашивание, а мультитональное. То есть мы соединяем несколько теплых оттенков (золотой, медный, каштановый) с разницей 0,5-2 тона, что и дает игру цвета, переливы, объем и сияние. В L’Óreal Professionnel это называется La French Balayage – французский балаяж. Процедура занимает в 1,5-2 раза меньше времени, чем традиционный балаяж. Мы используем меньшее количество осветляющего продукта (за счет этого сохраняется ухоженный вид), а затем тонируем с помощью красителя Dia Light, который еще и усиливает блеск волос.

“Коричное окрашивание”