Заболевший COVID-19 губернатор Иркутской области готовится к выписке

02.11.2020, 20:08, Новости дня

Заболевший коронавирусом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев идет на поправку и готовится к выписке, рассказала лечащий врач главы Приангарья Елена Овчаренко.

«На сегодняшний день состояние Игоря Кобзева стабильное. Температура нормализовалась, пациент действительно готовится к выписке», – говорится в комментарии врача, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба правительства Иркутской области.

Ранее в пресс-службе Иркутской области сообщали, что Кобзев заразился новым коронавирусом, он чувствует себя хорошо.

Напомним, это не первый случай коронавируса у глав регионов России. Так, ранее заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.