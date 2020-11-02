 

В армянской общине Волгограда осудили убийство из-за конфликта в чате родителей

02.11.2020, 20:08, Новости дня

Армянская община Волгограда осуждает убийство 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщил зампредседателя организации «Армянская община» Армен Оганесян.

«Армянская община очень четко выразила свою позицию: мы осуждаем это жуткое преступление. Из-за этого недалекого и бесчеловечного товарища ребенок остался без отца, а родители – без сына», – сказал он порталу «Волгоград онлайн».

Однако он заявил, что граждане, требующие немедленной депортации напавшего на мужчину, являются «подстрекателями». «На мой взгляд, совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека», – сказал представитель общины.

Он также раскритиковал комментарии пользователей соцсетей, о том, что армянская община якобы будет «отмазывать» злоумышленника, передает РИА «Новости». «Что за ерунда? То, что он армянин, вовсе не значит, что мы несем за него ответственность. Человек получит то, что заслужил», – сообщил Оганесян.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. нападавшего Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.



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