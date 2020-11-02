 

Перед выборами американцы вооружаются рекордными темпами

02.11.2020, 20:00, Разное

by Tyler Durden    10/25/2020 

По-видимому, многие в США считают, что гражданские беспорядки и нестабильность не прекратятся сами по себе после выборов. Вероятно, поэтому онлайн-покупки военного снаряжения, включая такие предметы, как противогаз CM-6M за 220 долларов, устойчивый к  выстрелам “мешками  с фасолью”  (bean bag  – тип нелетального боеприпаса, применяется полицией – несколько дробин картечи  в мешочке), разлетаются с онлайн-полок.

По данным Bloomberg, в этом году продажи таких товаров и другого военного  снаряжения  увеличились более чем в 20 раз . 

Роман Зражевский из Mira Safety в Остине, штат Техас, сказал: «Неважно, кто будет избран. Они думают, что независимо от того, кто победит, Байден или Трамп, найдутся люди, которые будут недовольны результатом ».

В экипировку  в стиле милитари облеклись обе  стороны   политического спектра: сторонники АНТИФА носят  ее во время беспорядков, а сторонники консерваторов – когда  патрулируют улицы, пытаясь защитить  их  и  свои  предприятия от нападений и  погромов. 

Розничная сеть 5.11 Tactical   в таких местах, как Талса и Эль-Пасо, ежегодно продает товаров  на  почти 400 миллионов долларов. Кое-где наряды в стиле милитари становятся повседневной одеждой. Продажи в тех же магазинах выросли  на 7,5% в первом квартале  и  на 10,5% во втором.

Также выросли продажи оружия и боеприпасов. Мы  уже   писали  о  том  что, например,  компания Smith & Wesson еще в сентябре  сообщала о рекордных продажах.  

Американская ассоциация скрытого ношения  [оружия], насчитывающая 500 000 членов, заявляет, о  “взрывном”  росте  количества её членов. Их число  растет  в четыре раза быстрее, чем год назад. 

Онлайн-форум MyMilitia.com пишет: «С апреля мы наблюдаем большой рост [числа регистраций]  и  он только увеличивается».

Этим летом запасы оружия  [у  населения] резко выросли, – жители США в панике закупаются  оружием  и боеприпасами.  На фоне опасений по поводу пандемии и сильных социальных волнений, охвативших крупные города,  количество проверок  перед  продажей оружия выросло  до рекордных значений, увеличившись в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 79%.

Элизабет Нойманн, бывший помощник секретаря по предотвращению угроз в Министерстве внутренней безопасности, прокомментировала: «Это свидетельство того, чем многие люди испытывают сильнейший  стресс в течение последних шести месяцев – стресс, связанный  с пандемией, разочарованием или гневом по поводу различных мер правительства по смягчению последствий и убежденностью  в том, что эти усилия ущемляют их личные свободы ».

Photo: Bloomberg

В другом магазине тактического снаряжения, Gladiator Solutions, половина заказов  [сегодня] поступает от гражданских лиц – это серьезный всплеск   продаж,  если  учесть что  до  того клиентом номер один компании  были  правоохранительные органы. 

Мэтт Матерасо, основатель компании, сказал: «Мы наблюдаем большой рост продаж  в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Иллинойсе – не только в этих штатах, но и в Чикаго, Манхэттене, Куинсе и Сан-Франциско. Мы никогда не вели дела с людьми из Сан-Франциско ».



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