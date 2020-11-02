Перед выборами американцы вооружаются рекордными темпами

02.11.2020, 20:00, Разное

by Tyler Durden 10/25/2020

По-видимому, многие в США считают, что гражданские беспорядки и нестабильность не прекратятся сами по себе после выборов. Вероятно, поэтому онлайн-покупки военного снаряжения, включая такие предметы, как противогаз CM-6M за 220 долларов, устойчивый к выстрелам “мешками с фасолью” (bean bag – тип нелетального боеприпаса, применяется полицией – несколько дробин картечи в мешочке), разлетаются с онлайн-полок.

По данным Bloomberg, в этом году продажи таких товаров и другого военного снаряжения увеличились более чем в 20 раз .

Роман Зражевский из Mira Safety в Остине, штат Техас, сказал: «Неважно, кто будет избран. Они думают, что независимо от того, кто победит, Байден или Трамп, найдутся люди, которые будут недовольны результатом ».

В экипировку в стиле милитари облеклись обе стороны политического спектра: сторонники АНТИФА носят ее во время беспорядков, а сторонники консерваторов – когда патрулируют улицы, пытаясь защитить их и свои предприятия от нападений и погромов.

Розничная сеть 5.11 Tactical в таких местах, как Талса и Эль-Пасо, ежегодно продает товаров на почти 400 миллионов долларов. Кое-где наряды в стиле милитари становятся повседневной одеждой. Продажи в тех же магазинах выросли на 7,5% в первом квартале и на 10,5% во втором.

Также выросли продажи оружия и боеприпасов. Мы уже писали о том что, например, компания Smith & Wesson еще в сентябре сообщала о рекордных продажах.

Американская ассоциация скрытого ношения [оружия], насчитывающая 500 000 членов, заявляет, о “взрывном” росте количества её членов. Их число растет в четыре раза быстрее, чем год назад.

Онлайн-форум MyMilitia.com пишет: «С апреля мы наблюдаем большой рост [числа регистраций] и он только увеличивается».

Этим летом запасы оружия [у населения] резко выросли, – жители США в панике закупаются оружием и боеприпасами. На фоне опасений по поводу пандемии и сильных социальных волнений, охвативших крупные города, количество проверок перед продажей оружия выросло до рекордных значений, увеличившись в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 79%.

Элизабет Нойманн, бывший помощник секретаря по предотвращению угроз в Министерстве внутренней безопасности, прокомментировала: «Это свидетельство того, чем многие люди испытывают сильнейший стресс в течение последних шести месяцев – стресс, связанный с пандемией, разочарованием или гневом по поводу различных мер правительства по смягчению последствий и убежденностью в том, что эти усилия ущемляют их личные свободы ».

Photo: Bloomberg

В другом магазине тактического снаряжения, Gladiator Solutions, половина заказов [сегодня] поступает от гражданских лиц – это серьезный всплеск продаж, если учесть что до того клиентом номер один компании были правоохранительные органы.

Мэтт Матерасо, основатель компании, сказал: «Мы наблюдаем большой рост продаж в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Иллинойсе – не только в этих штатах, но и в Чикаго, Манхэттене, Куинсе и Сан-Франциско. Мы никогда не вели дела с людьми из Сан-Франциско ».