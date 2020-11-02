 

Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400?

02.11.2020, 20:00, Разное

Внимание привлекло странное видео на турецком языке в социальных сетях! Основные моменты:

Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из системы С-400, закупленной в России.

Не зря турецкие БПЛА гоняют российские системы ПВО как зайцев, по всему Ближнему Востоку, Кавказу и т. д.

Полученные знания, особенно в области радаров дальнего действия и ракет ПВО, применяются при разработке местных турецких систем ПВО HISAR-U, чтобы сделать их “надежными”.

Турция убила одним камнем несколько птиц.

Русские секреты теперь в турецких руках!!! Если они их выпустят – они попадут в руки США!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Навку довели до слез в эфире Первого канала

10.08 / Мнение: Символ протеста

06.10 / Экипажи ВМС США перерабатывают из-за дефицита боевых кораблей

08.09 / Мнение: КВИФ-2020

26.07 / Как американский F-35 стал первой жертвой российского зенитно-ракетного комплекса С-400

14.10 / Гигантский йети попал на камеру наблюдения за лесными животными

23.08 / Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

29.09 / В среднем по миру цены на смартфоны выросли на 10 процентов

04.08 / Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

16.08 / Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска