Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400?
02.11.2020, 20:00, Разное
Внимание привлекло странное видео на турецком языке в социальных сетях! Основные моменты:
Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из системы С-400, закупленной в России.
Не зря турецкие БПЛА гоняют российские системы ПВО как зайцев, по всему Ближнему Востоку, Кавказу и т. д.
Полученные знания, особенно в области радаров дальнего действия и ракет ПВО, применяются при разработке местных турецких систем ПВО HISAR-U, чтобы сделать их “надежными”.
Турция убила одним камнем несколько птиц.
Русские секреты теперь в турецких руках!!! Если они их выпустят – они попадут в руки США!
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