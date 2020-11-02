Посидели в чатике – Личное мнение

02.11.2020, 19:55, Разное

Ни для кого не секрет, что родительские чаты — место, где приличные в жизни люди, показывают свои худшие стороны.

Какой дети поставят спектакль? Какие подарки сделаем на Новый год? Нужна ли вторая обувь? Любой обсуждаемый вопрос перерастает в войну.

Ну, а как же иначе? У каждой курицы ведь есть своё мнение! Я вам больше скажу: не мнение, а целое, сука, видение вопроса!

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Видео: Телеграм

Неделю назад риэлтор из Волгограда Роман Гребенюк поспорил в чатике с матерью другого одноклассника своей дочери.

Сегодня его хоронят.

Что обсуждали родители в чатике? Задание по русскому языку. Горячая женщина Ануш (Анна) спросила Романа — ты чо, бессмертный?

– Вопрос надо решать, а не сопли жевать, — резонно прокомментировал вопрос Роман, когда Ануш затянула с паролями для доступа к системе.

– Сам ты сопли жрёшь! — завопила Ануш: — За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины – но это не всем дано понимать!

За честь жены вступился муж Ануш — Арман. «И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный», — предупредил он Романа.

«Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Я до сих пор жду твоего звонка, а ты, получается, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место».

И он приехал — не как баба, а как мужик. Взяв с собой брата жены, чтобы было по-мужски и честно.

«В тот же день около шести часов вечера трое мужчин вошли в главное отделение Сбербанка в Волгограде. Там у Романа Гребенюка была назначена сделка – он работает риэлтором.

Брат Анны Арсен Мелкоян нанес Роману несколько ударов по голове. Предположительно, в его руке был зажат кастет.

Спустя несколько секунд Роман лежит на полу с пробитой головой. Вокруг него растет лужа крови. Люди, которые в это время находились в банке, кричат от ужаса.

Арсен Мелконян возвращается к избитому мужчине и плюёт на него со словами:

А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой».

Роман не умер на месте. Про него весело шутил Ургант. Молодой мужчина неделю боролся за жизнь, но спасти его не удалось — перелом основания черепа.

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И Ануш, и её муж Арман на свободе. Задержан только ранее судимый Арсен Мелкоян.

Уж не знаю, чем руководствуется следствие, но для меня очевидно, что это — умышленное убийство в составе организованной группы. Женщина явно угрожала расправой. Её муж и брат, подготовившись, убили человека у всех на виду.

Я считаю, что все чаты необходимо закрыть. Люди не умеют вести себя адекватно. И это касается не только родительских чатов, но и всех остальных. Неадекватные куры визжат, оладушки им отвечают, а заканчивается всё разборками.

Согласны?