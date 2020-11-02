 

Ученые рассказали о пользе витамина В3 при защите кожи от ультрафиолета

02.11.2020, 19:53, Разное

Итальянские исследователи провели исследование, в котором изучили нюансы воздействия ультрафиолетового излучения на кожу человека. По словам исследователей, эффективную защиту кожного покрова от ультрафиолета способна обеспечить одна из форм витамина В3 – никотинамид.
Медики отметили, что в жарких и горных районах планеты актуальной является опасность заболевания немеланомными видами рака кожи. Основной причиной такого риска является ультрафиолетовое излучение, повреждающее ДНК, увеличивающее выработку активных форм кислорода и активирующее ряд воспалительных процессов. Такие факторы в итоге и приводят к повреждению генома и гибели клеток. В процессе нового исследования кожа пациентов с немеланомным раком кожи, являвшихся участниками эксперимента, была обработана никотинамидом перед воздействием ультрафиолетового излучения за 18, 24 и 48 часов соответственно. Итоги продемонстрировали, что предварительная обработка указанной формой витамина ВЗ за сутки до облучения обеспечивала защиту клеток кожи от окислительного стресса и повреждения ДНК. Также витамин усилил репарацию ДНК, обеспечив воздействие на экспрессию гена, кодирующего белок OGG1, снизил экспрессию антиоксидантов и блокировал проявление местных воспалений.

Резюмируя, исследователи отметили, что увеличение потребления витамина В3 способно обеспечить эффективную защиту кожи от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Однако при этом следует помнить о кратковременности такого эффекта – защитный эффект никотинамеда сохраняется лишь на сутки-двое. Научная работа была представлена в рамках международной конференции EADV Virtual.



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