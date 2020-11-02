Экономист назвал два сценария для рубля после выборов президента США

02.11.2020, 19:53, Разное

Экономист Аяз Алиев высказался относительно напряженной ситуации на валютном рынке Российской Федерации. Эксперты назвал два сценария для рубля после президентских выборов в США.

Завтра в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы 46 президента страны. Их исход во многом повлияет на экономику всего мира, так как большинство валютных операций проходят с учетом курса валюты США. Для российского рубля результаты плебисцита также будут иметь большое значение. О том, какими могут быть обстоятельства в зависимости от личности главы Белого дома, пояснил кандидат экономических наук Аяз Алиев, занимающий пост доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г. В. Плеханова.

В первую очередь, он отметил, что сегодня на торгах Мосбиржи евро поднялся до отметки в 94 рубля. Это рекордный показатель, не отмечавшийся ранее в течение шести лет, последнее повышение до такого уровня европейская валюта показывала в конце 2014 года. Курс доллара на торгах 2 ноября также пошел вверх и сейчас составляет 80 рублей. Причиной этого экономист называет уходом инвесторов к более безопасным активам, что повышает спрос на евро и доллар.

Далее все зависит от риторики новоизбранной власти США. При этом ожидать прочного укрепления рубля нет смысла, в случае победы Дональда Трампа доллар может консолидироваться на уровне 78-80 рублей, при перевесе же Байдена, этот уровень поднимется до 85 рублей за американскую валюту и до 98 за евро. Самым же выгодным моментом для приобретения доллара, как пишет «Инфореактор», Аяз Алиев называл минувшую неделю, когда за доллар давали порядка 78 рублей.