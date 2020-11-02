“Старение неизбежно, но пластично”: Ученые рассказали о перспективах “излечения” старения

02.11.2020, 19:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили перспективные направления, позволяющие “вылечить” старение. Эксперимент на грызунах продемонстрировал определенные позитивные предпосылки в данном вопросе.

Базовой гипотезой ученых, представляющих Оксфордский университет (Великобритания), явилось предположение о том, что “старые” клетки, потерявшие возможность делиться и, как следствие, обусловливающие старение организма, можно “омолодить” посредством лекарственных препаратов. В частности, таким образом было обеспечено воздействие лекарств на клетки подопытных мышей. Как заявила один из авторов исследования, доцент биохимии научного учреждения Линн Кокс, методика показала свою действенность. “Мышечная масса увеличивается, кишечник показывает улучшение. Думаю, увеличился даже размер мозга”, – резюмировала она. Тем не менее, эксперт упомянула и об “обратной стороне” метода. Дело в том, что запуск деления старых клеток автоматически спровоцировал аналогичный процесс и у их раковых “сородичей”. И в случаях, когда животные имели раковые опухоли, эти вредоносные образования быстро становились весьма агрессивными в организме мышей. Таким образом, по мнению Кокс, учитывая наличие раковых клеток в организме почти каждого человека, прямое применение методики может вызвать резкое увеличение количества онкобольных.

Однако, как полагают ученые, значение результатов исследования сложно переоценить. Ведь, по словам специалистов, научная работа продемонстрировала, что “старение хоть и неизбежно, но пластично”. То есть – казавшийся ранее необратимым процесс все же может быть изменен. Эксперты сообщили, что группа американских геронтологов уже запустила соответствующий стартап, и, при условии сбора необходимого количества средств, научная работа будет продолжена. Об этом пишет Science Focus.