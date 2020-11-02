Франция собралась запретить турецкие националистические организации

02.11.2020, 19:48, Новости дня

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в стране будет запрещена деятельность организаций турецких националистов, в частности группировки «Серые волки».

«Мы решительно намерены бороться с (исповедующими радикальные идеи) организациями. Запрет деятельности некоторых из них уже был утвержден по решению совета министров. В среду мы представим на рассмотрение Совета министров вопрос о запрете особенно агрессивной организации «Серые волки», – цитирует Дарманена ТАСС.

По его словам, в декабре на рассмотрение парламента вынесут законопроект, позволяющий более решительно и эффективно бороться с радикальными исламистскими организациями. Также министр сообщил, что в течение 15 дней он представит прошение о запрете «Комитета против исламофобии».

«Любые организации, которые могут быть признаны на основе фактов «врагами государства», поддерживающие терроризм, разжигающие ненависть, будут обсуждаться на заседаниях Совмина в ближайшие недели», – сказал министр.

Как отметил Дарманен, за последние полтора месяца во Франции исламисты организовали три теракта, чего не было с 2015 года. Он также высказал негодование по поводу того, что убийство 16 октября школьного учителя «нашло множество положительных откликов в сети».

Напомним, отношения Франции и Турции обострились после речи французского президента Эммануэля Макрона, высказавшего идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. Он заявил, что необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Заявление прозвучало после того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. Кроме того, Эрдоган призвал турков не покупать французские товары на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. В ответ Франция отозвала посла из Турции.