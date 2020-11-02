Россиянина в США приговорили к восьми годам заключения

02.11.2020, 19:48, Новости дня

В США гражданина РФ Александра Бровко приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в причастности к интернет-мошенничеству.

«Гражданин РФ был приговорен к восьми годам тюрьмы за участие в сложной схеме, направленной на кражу и торговлю конфиденциальными личными и финансовыми данными в криминальном онлайн-подполье, что привело к потерям в размере более 100 млн долларов», – передает заявление минюста США ТАСС.

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу предъявила проживающему в штате Флорида россиянину Денису Сотникову обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.