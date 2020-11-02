СТРАНА – украинский вице-премьер сравнил жителей Донбасса с опухолью

02.11.2020, 19:35, Новости дня

Высказывания украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Донбасс для Украины — это «опухоль» и «ментально больная территория», вызвали волну негодования в соцсетях. Как пишет «СТРАНА», если учитывать тот факт, что Резников по совместительству является одним из руководителей украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, можно задаться вопросом: а не являются ли слова чиновника официальной позицией властей?



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Украинский вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с «опухолью» и назвал его «больной ментально территорией». Как пишет «СТРАНА», об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — заявил чиновник.

Как отмечает издание, примечательно, что Резников по совместительству — один из руководителей украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе. Поэтому его метафору сразу же начали обсуждать в соцсетях. Экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что требует отставки Резникова.

«Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, некто Резников, о Донбассе: раковая опухоль, с которой мы не знаем, что делать, больные территории, ментально в том числе. Других миротворцев у Зеленского для нас НЕТ. Кроме гнева есть понимание, что Порошенко никуда и не уходил. Требую извинений за сказанное и немедленной отставки этого плюгавца и всех, причастных к его кадровому назначению», — написала Лукаш.

«Требовать извинений бесполезно, как и взывать к совести Зеленского. Они плевать хотели на «раковую опухоль» Донбасс и его всех «ментально больных». Это такая государственная политика у нас», — считает журналистка «СТРАНЫ» Олеся Медведева.

Глава Жилищного Союза Украины Александр Скубченко спросил, отреагирует ли власть на заявление министра.

«Свой доктор Менгеле у Зеленского уже есть. Нацизм — это уже официальная идеология Зеленского и «Слуги народа»? Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Леонид Кравчук, вы принудите своего министра принести извинения миллионам граждан Украины, выше которых он себя поставил? «Слуги народа», а вы хотя бы на ковёр к себе в комитет позовёте, чтобы министр дал пояснения? Или нам всем скоро линейками лбы измерять будут? Все молча утрутся и сделают вид, что подобное нацистское заявление министра — это в порядке вещей? Такое впечатление, что президент сегодня — Порошенко, а на дворе — 2015 год. И есть расово правильные патриоты и все остальные — «ментально больные» по Резникову», — написал Александр Скубченко.

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает, что Резников озвучивает тезисы офиса президента для срыва Минских соглашений.

«Слушайте, давайте не будем обсасывать в СМИ слова Резникова про Донбасс. Резников — это «фунт» — провокатор, который озвучивает тезисы Зеленского — Ермака для срыва Минских соглашений. И всё», — написал Дмитрий Корнейчук.

А блогер Денис Гороховский написал, что «раковая опухоль» — это сам Резников.

«Резников даже не догадывается, что единственная раковая опухоль Украины — это он и ему подобные», — написал Денис Гороховский.

Журналист Василий Апасов написал, что сегодня «в соревновании конченых сравнений» победил вице-премьер Резников.

«В соревновании конченых сравнений сегодня побеждает вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Резников. Больные территории, ментально в том числе. Тему КСУ это, конечно, не перебьёт, но в полку полной х*рни прибыло», — отреагировал Василий Апасов.

Телеведущий Дмитрий Спивак поинтересовался, означает ли это план «Б» от Зеленского.

«Да уж, дно. Но других миротворцев у Зеленского для нас НЕТ. Хотя нет, есть ещё Арестович. Господин Володимир Зеленский! Вы тоже согласны с Резниковым? Так, может, отрезать? Господин Дмитро Разумков! А Вы поддерживаете этого реинтегратора? Или я что-то неправильно понял, и это план «Б» от Зеленского?» — написал Спивак.