 

Мнение: Подготовка специалистов по развенчанию российской пропаганды

02.11.2020, 19:20, Разное

Ассистент специалиста:

Поиск клиентов во всех регионах РФ.
Подготовка к ДВИ по истории.
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Краткий курс Истории США на английском для уровня А2 с учителем истории.
Навыки свободной речи; актуализация и расширение словарного запаса; уникальные и незаменимые знания для учёбы и натурализации в США.
Развенчание мифов российской пропаганды об американской истории и демократии в США. Стартовый словарный запас 1000-1500 слов.
В основе курса 20 интерактивных занятий с американским аудио-сериалом:
How a desire for religious freedom or land led to colonies;
Early leaders debate presidential powers;
A 'Great Compromise' on State representation;
The heart and spirit of the US Constitution;
The decision to buy the Louisiana Territory;
The Florida treaty;
Tthe Monroe Doctrine;
The Presidential Election of 1840, etc.

https://clck.ru/Riki6 – цинк

А кто сможет развенчать все мифы российской пропаганды об американской демократии с словарным запасом до 500 слов?

Источник: Colonel Cassad



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