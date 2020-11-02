Ученые выявили вероятную причину успешного межвидового распространения COVID-19

02.11.2020, 19:17, Разное

Шотландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы проникновения инфекционного заболевания, в том числе COVID-19, в новые виды хозяев. По словам исследователей, риск межвидовой передачи имеет тенденцию к снижению у генетически непохожих хозяев.

Базовой информацией для ученых, представляющих Университет Глазго (Шотландия), стали данные инфекционных экспериментов, посвященных изучению передачи вируса бешенства между видами. При этом результаты показали, что ряд штаммов, происходящих от летучих мышей и переданных от видов с повышенной температурой тела к видам с пониженной, склонны к быстрому уничтожению здоровья первого зараженного хозяина для обеспечения успеха дальнейшей передачи. Также, по словам специалистов, подобная зависимость сохраняется и при увеличении генетической дистанции между исходным и инфицированным видами хозяев.

Как объяснили исследователи, пандемия коронавируса продемонстрировала, что для возникновения заболевания микроорганизм должен не только обеспечить заражение нового носителя, но и впоследствии передаваться от одного хозяина к другому. Об этом пишет PNAS.