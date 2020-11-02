 

Ученые выявили вероятную причину успешного межвидового распространения COVID-19

02.11.2020, 19:17, Разное

Шотландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы проникновения инфекционного заболевания, в том числе COVID-19, в новые виды хозяев. По словам исследователей, риск межвидовой передачи имеет тенденцию к снижению у генетически непохожих хозяев.
Базовой информацией для ученых, представляющих Университет Глазго (Шотландия), стали данные инфекционных экспериментов, посвященных изучению передачи вируса бешенства между видами. При этом результаты показали, что ряд штаммов, происходящих от летучих мышей и переданных от видов с повышенной температурой тела к видам с пониженной, склонны к быстрому уничтожению здоровья первого зараженного хозяина для обеспечения успеха дальнейшей передачи. Также, по словам специалистов, подобная зависимость сохраняется и при увеличении генетической дистанции между исходным и инфицированным видами хозяев.

Как объяснили исследователи, пандемия коронавируса продемонстрировала, что для возникновения заболевания микроорганизм должен не только обеспечить заражение нового носителя, но и впоследствии передаваться от одного хозяина к другому. Об этом пишет PNAS.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / ВМС США до сих пор не заменили «потерянную» стелс-ракету

03.09 / Это кощунство! – представшая в терновом венце Собчак взбесила россиян

27.09 / Цена авторитаризма

02.11 / Ученые пытаются понять, почему Земля пульсирует каждые 26 секунд

29.08 / Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев стали родителями во второй раз

24.08 / Стали известны несбывшиеся мечты и планы покойной певицы Валентины Легкоступовой

05.07 / Мнение: Почему реальная жизнь – не всегда хорошо.

30.06 / Новый поворот: Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

02.07 / Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол

08.09 / Мнение: Энергетические дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска