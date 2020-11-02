О тяжелом состоянии исчезнувшего Андрея Губина рассказала Дана Борисова

02.11.2020, 19:17, Разное

Андрей Губин находится в тяжелом эмоциональном состоянии. О том, что происходит сейчас с исчезнувшей звездой, пояснила его близкая подруга Дана Борисова.

Андрей Губин в 1990-х годах был одним из самых популярных певцов. Сейчас, как ранее признавал сам артист, он в основном живет на авторские отчисления, при этом продолжая и далее писать новые песни. Несколько дней назад его продюсер Тарас Вашинин выступил с сообщением о пропаже Губина. Исполнитель перестал отвечать на звонки и сообщения, до него невозможно дозвониться. По словам Вашинина, у него даже были мысли подать заявление в полицию, так как Губин не выходит на связь абсолютно ни с кем.

Информацию об исчезновении исполнителя хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» прокомментировала Дана Борисова. По данным телеведущей и модели, у певца и автора песен сейчас тяжелый период. Андрей Губин давно перешел к затворническому образу жизни, он замкнулся в себе и мало общается как с коллегами, так и с журналистами или поклонниками. Селебрити был общительным в то время, когда его шлягеры звучали на всех танцполах. Сейчас же Губин предпочитает оставаться в стороне от шумных тусовок.

Его эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, кроме того, у певца давно диагностировано неврологическое заболевание. Именно из-за него артист в свое время не только ушел со сцены, но и отдалился от мира шоу-бизнеса. Ранее еще один близкий друг селебрити Владимир Бурмяков рассказал, что Андрей Губин улетел на курорт в Египет. При этом он, как пишет «Слово и дело», все свое свободное время посвящает там не только отдыху, но и созданию новых композиций.