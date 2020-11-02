 

О тяжелом состоянии исчезнувшего Андрея Губина рассказала Дана Борисова

02.11.2020, 19:17, Разное

Андрей Губин находится в тяжелом эмоциональном состоянии. О том, что происходит сейчас с исчезнувшей звездой, пояснила его близкая подруга Дана Борисова.
Андрей Губин в 1990-х годах был одним из самых популярных певцов. Сейчас, как ранее признавал сам артист, он в основном живет на авторские отчисления, при этом продолжая и далее писать новые песни. Несколько дней назад его продюсер Тарас Вашинин выступил с сообщением о пропаже Губина. Исполнитель перестал отвечать на звонки и сообщения, до него невозможно дозвониться. По словам Вашинина, у него даже были мысли подать заявление в полицию, так как Губин не выходит на связь абсолютно ни с кем.

Информацию об исчезновении исполнителя хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» прокомментировала Дана Борисова. По данным телеведущей и модели, у певца и автора песен сейчас тяжелый период. Андрей Губин давно перешел к затворническому образу жизни, он замкнулся в себе и мало общается как с коллегами, так и с журналистами или поклонниками. Селебрити был общительным в то время, когда его шлягеры звучали на всех танцполах. Сейчас же Губин предпочитает оставаться в стороне от шумных тусовок.

Его эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, кроме того, у певца давно диагностировано неврологическое заболевание. Именно из-за него артист в свое время не только ушел со сцены, но и отдалился от мира шоу-бизнеса. Ранее еще один близкий друг селебрити Владимир Бурмяков рассказал, что Андрей Губин улетел на курорт в Египет. При этом он, как пишет «Слово и дело», все свое свободное время посвящает там не только отдыху, но и созданию новых композиций.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

30.08 / Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о ссорах с мужем из-за разницы менталитетов

08.07 / В Госдуме предложили ввести в УК статью о нарушении территориальной целостности

27.10 / В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

22.09 / Скандалы: Силовую «крышу» Шакро защитила давность

21.10 / Лили Джеймс отменила все запланированные интервью и съемки после скандальных фотографий с Домиником Уэстом

26.06 / ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

09.09 / Песков: прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

22.07 / Путин определил национальные цели развития России на ближайшие 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска