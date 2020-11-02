Антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании в отношении экс-главы Запорожской ОГА

02.11.2020, 19:10, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, которого подозревали в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело закрыто после того, как Конституционный Суд Украины посчитал неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства.

Брыль руководил Запорожской ОГА три года.

9 июля “Українські новини” писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило сообщение о подозрении Брылю. По словам источника, досудебное расследование установило, что он, получая годовой доход в размере около $10 тыс., несколько раз в год вместе с женой и тремя дочерьми путешествует за границу и останавливается в дорогостоящих гостиницах. Кроме того, дочери Брыля учатся в частной школе Киева, стоимость обучения в которой составляет $10 тыс. за одного ребенка в год.

По данным “РБК-Украина”, бывший глава ОГА не задекларировал доходы на 43 млн грн, недвижимость и пять автомобилей.

10 июля ему сообщили о подозрении.

В ноябре дело о недостоверном декларировании экс-главы Запорожской ОГА было направлено в суд.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.