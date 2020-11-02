“Ничего нового найти не может”. Порошенко будет судиться с ГБР – адвокат

02.11.2020, 19:10, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований обратились за международной правовой помощью в расследовании производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 2 ноября.

ГБР проводит досудебное расследование по факту совершения Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщил и.о директора ГБР Алексей Сухачев.

“По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указанный лично пятый президент Украины”, – сказано в релизе.

ГБР для получения информации по делу направило запросы в компетентные органы Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что очередной всплеск активности ГБР в отношении экс-президента связан с недавним совещанием президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, “где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко”.

“ГБР направляет очередной пустой запрос о “международной правовой помощи” в очередном юридически ничтожном производстве. Таком же ничтожном, как и все остальные, которые расследуются ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента. Упомянутая в “новости” ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации”, – отметил адвокат.

По его словам, эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из других стран на ее счет не перечислялись.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/5277305935628528

“ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может”, – написаль Головань.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября его адвокат сообщил, что против пятого президента открыли еще 15 уголовных производств.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии “Европейская солидарность”.