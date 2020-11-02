В Казахстане сделали обязательным предупреждение о фонограмме на концерте

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02.11.2020, 19:08, Новости дня

Организаторы концертов в Казахстане будут обязаны уведомлять зрителей об использовании фонограммы.

Изменения в законодательство республики внес в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА «Новости».

Кроме обязанности предупреждать об использовании фонограммы, организаторы должны будут следить за тем, чтобы на концертах не демонстрировался контент, пропагандирующий насильственное изменение конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыв безопасности государства, войну, социальное, расовое, национальное, религиозное и сословное превосходстве, а также культа жестокости и насилия. Помимо этого, их обяжут обеспечить надлежащее поведение артистов, то есть не допускать использование ненормативной лексики и употребление алкоголя и наркотиков.

Документ предполагает также создание национальной электронной библиотеки в целях сохранения культурного наследия народа Казахстана. Власти республики ожидают, что изменения культурного законодательства повысят уровень и качество музыкальных произведений.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова объяснила целесообразность поправок, сказав, что они дадут зрителю право выбора – платить за концерт под фонограмму или отказаться от него. По ее словам, изменения в закон повлияют также и на цену билетов.



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