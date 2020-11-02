«Искры сыпались из глаз»: Ирина Пегова шутливо высказалась о своем участии в «Ледниковом периоде»

02.11.2020, 18:53, Разное

Ирина Пегова в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала шутливое стихотворение, посвященное «Ледниковому периоду». Актриса является участницей 10 юбилейного сезона шоу.

Ирина Пегова свой стих сопроводила снимком, на котором запечатлена в красном свитере с широкими рукавами и в длинной юбке. Актриса держит в руках коньки и улыбается на камеру. В описании под фотографией она с иронией оценила свои умения в фигурном катании, признавшись лишь в частичном освоении коньков. Артистка отметила, сначала она падала много раз, и «искры сыпались из глаз», однако благодаря упорству, стараниям и проделанной работе обрела сноровку, позволяющую теперь «мчать кругами, словно птица». Пегова, упоминая своего партнера по проекту Алексея Тихонова, подчеркнула, «с таким хорошим другом хорошо лететь по кругу».

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, оценив талант и красоту любимой актрисы. Фолловеры пожелали Ирине Пеговой победы в проекте, отметив, что она вдохновляет и заряжает позитивом.