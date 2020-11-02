Европейцы начали заражаться новым штаммом коронавируса – «испанкой»

02.11.2020, 18:56, Разное

Ученые пришли к выводу, что европейцы начали заражаться совсем другим штаммом коронавируса, который является более опасным.

По предварительным данным, мутация пришла из Испании.

Исследователи считают, что новые заражения в большинстве стран Европы связаны именно с новым коронавирусом.

Штамм виновен в 80% случаях инфицирования в Великобритании, в 60 % ‒ в Ирландии и в 40% ‒ во Франции и Швейцарии.

Новая мутация получила название 20А.EU1 и содержит шесть отличий в геноме по сравнению со стандартным коронавирусом SARS-CoV-2, который активно распространялся в начале этого года.

Ранее ученые не сталкивались с новым штаммом, поэтому в ближайшее время необходимо выяснить скорость распространения мутации и ее опасность, отметила Эмма Ходкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета.

По мнению ученых, новый вирус могли привезти отдыхавшие в Испании туристы. Это преждевременные выводы, специалисты должны их еще подтвердить.

Сегодня коронавирусная инфекция поразила 46 млн человек, из которых смертных исходов – 1,19 млн.

Во время заражения новым штаммом у людей чаще проявляются последствия и симптомы, среди которых имеются и серьезные – нарушение когнитивных функций головного мозга. Человек не может концентрироваться на одном деле, возникает эффект «неясной головы».

Когнитивные проблемы сравнимы со старением мозга в течение 10 лет, они снижают IQ на 8,5 балла.