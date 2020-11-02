Мнение: Онищенко-стайл

02.11.2020, 18:50, Разное

Большинство заразившихся коронавирусом россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, необходимы определенные меры.

Это, понятно, "Онищенко-стайл", когда политический заказ определяет характер и адресность запретов по санитарным соображениям. Это было уже столько раз, что ничего нового Попова не сказала. Интересен лишь адресат грома и молний – Турция.

По всей видимости, перед нами грозный русский ответ на наглое поведение Эрдогана в Карабахе, где он уже практически не скрывая возит толпами боевиков из Идлиба и лагерей из самой Турции. В боях принимает участие турецкий горный спецназ – и все это на фоне блеяния нашего главнокомандующего – "если боевые действия перейдут на территорию Армении, то мы ух как всем покажем!" Логично, что турки уже ничего не стесняются и по-хозяйски обживают регион.

Поэтому на арену выпускают Попову. Сейчас международный терроризм вышел из моды, а вот коронавирус – в тренде. Поэтому Попова и рассказывает нам страсти, адресуя их в сторону Турции. "Нужны определенные меры", – заключает Попова. Это, надо понимать, страшная угроза. Так и представляю – Гитлер штурмует Смоленск, а главный санитарный врач Советского Союза выступает с заявлением о необходимости принятия жестких мер в отношении Германии – она нам сюда на территорию диарею завезла. Заразную, африканскую.

Карабах – не Смоленск, конечно. И Азербайджан в полном праве проводить на своей территории военно-полицейские операции. Не спрашивая никого. Но тонкость в том, что Россия тридцать лет изображала из себя миротворца и посредника, а теперь ее безо всяких церемоний пнули в мягкое место и отправили отдыхать. В ответ – "необходимы определенные меры". Так отвечают шныри какие-то. Впрочем, наш главный по прыжкам в кусты сидит в своем бункере и перекладывает бумажки в папочку. Ничем другим он там, похоже, не занят. А потому вся вертикаль пребывает в ступоре, не очень понимая, что делать. Инициативу проявлять – ищите дураков.

Поёэтому и появляется Попова с постыдным и жалким обвинением Турции. Вроде что-то грозно произнесла, а по факту – лучше бы промолчала. Причем обвинение – бред чистой воды. Вирус уже давно на территории России. Говорить о том, что его еще откуда-то завезли – чушь же. У нас своего этого вируса теперь – делиться можем с кем угодно. "Турецкий" никакой погоды не сделает.