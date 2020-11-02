Генерал МВД объяснил выбор арбалета для убийства владельца «Мясной империи» Маругова

02.11.2020, 18:48, Новости дня

Убийства из арбалета весьма редки, потому что данным оружием пользоваться не просто. Однако у данного вида оружия есть свои преимущества, сообщил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова в собственном доме.

В Подмосковье в ночь на 2 ноября в дом к владельцу «Мясной империи» Владимиру Маругову забрались несколько преступников в маске, связали мужчину и его супругу и потребовали денег. Девушке удалось сбежать, она тут же обратилась в правоохранительные органы. Когда сотрудники прибыли на место, обнаружили, что бизнесмена застрелили из арбалета. Преступникам удалось скрыться.

«Арбалет – достаточно редкий вид оружия. Но как игрушка, элемент домашнего интерьера – явление достаточно распространенное. Поэтому в загородных домах арбалет встречается часто. Также, как и лук, его активно используют в качестве развлечения. Но убить из арбалета не просто, приходится применять с достаточно близкого расстояния, практически в упор», – говорит Ворожцов.

Он объясняет, что из-за сложной технологии использования арбалета, человек, который не умеет им пользоваться, даже на небольшом расстоянии может промахнуться.

Согласно российскому законодательству, максимальное натяжение плеч арбалета не должно превышать 43 кгс (килограмм-сил). При этом не запрещено модернизировать оружие: приобрести прицел, полочку для стрелы, а также можно купить усиленные плечи, чтобы сделать свое оружие более мощным. Но если натяжение плеч превышает 43 кгс, то такое оружие уже считается не спортивным, а боевым и на территории РФ запрещено.

«Существуют технические требования к арбалетам, которые их делают спортивными или боевыми. Грамотный специалист из спортивного всегда сделает боевой. Это в первую очередь зависит от структуры болта (наконечника стрелы). Спортивные болты – алюминиевые, легкие, при ударе ломаются. Если поменять болты на металлические, то арбалет сразу же становится очень мощным оружием», – рассказывает эксперт.

Длина приклада, уровень прилегания, натяжение тетивы – все это играет роль при дальности стрельбы, продолжает собеседник. То есть если стрелять из арбалета в упор (на расстоянии не дальше полутора метров) в ту часть тела, которая «легко протыкается», например, в глаз, то усиленные плечи не нужны.

«Чем арбалет мог понравится преступникам? Да тем, что он бесшумен. То есть фактически нет никакого звука, лишь легкий щелчок издается при выстреле. Но в качестве орудия убийства он все равно используется редко, потому что для владения им требуются очень длительные тренировки, поскольку стрелять из него не просто на определенном расстоянии», – считает собеседник.

При этом генерал-майор считает, что точный мотив выбора арбалета в качестве орудия преступления установит следствие.

«В голову к преступнику не залезешь, но у меня создается ощущение, что выбор такого оружия – элемент случайности. Хотя есть версия, что один из нападавших знал Маругова лично и неоднократно бывал в этом доме. Тем не менее, все покажет расследование», – резюмировал Ворожцов.

СМИ сообщают, что главным подозреваемым по делу является бывший сотрудник Маругова.