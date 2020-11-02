Стало известной о проблемах со здоровьем умершей писательницы Измайловой

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02.11.2020, 18:48, Новости дня

Обнаруженная мертвой писательница Кира Измайлова имела проблемы со здоровьем, рассказала ответственный редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Евгения Харламова.

« Кира говорила, что у нее были какие-то сложности со здоровьем, но без подробностей. Из-за ее состояния здоровья срок сдачи ее последней книги был перенесен. Мы планировали выпустить книгу в конце этого – начале следующего года, но Кира так и не успела дописать текст книги. Мы приносим глубокие соболезнования и искренне сочувствуем друзьям и близким Киры», – передает комментарий редактора РИА «Новости».

В издательстве сообщили, что Измайлова сотрудничала с «Эксмо» с 2011 года. В этом году издательство опубликовало три ее книги в жанре «русское фэнтези»: «Старое платье королевы», «Пес и его девушка» и «Драконьи истории. Книга вторая».

Ранее стало известно, что Измайлова была найдена мертвой в своей квартире Москве. Она перестала выходить на связь около недели назад, после чего ее сестра обратилась в полицию. Правоохранители обнаружили писательницу на кухне, причина смерти пока неизвестна. Предварительно, женщина скончалась три дня назад.



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