 

Умер актер Александр Немченко из фильма «В бой идут одни старики»

02.11.2020, 18:48, Новости дня

Советский актер Александр Немченко, наиболее известный по роли военного барабанщика в фильме «В бой идут одни старики», скончался на 67-м году жизни, сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр им. Николая Садовского.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Умер Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца. Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, что делал, всем, кто его окружал», – говорится в сообщении театра в Facebook.

Прощание с актером состоится во вторник в Виннице, похороны Немченко пройдут в Ровно.

Немченко получил роль барабанщика в военной драме Леонида Быкова в «В бой идут одни старики» в 1973 году, когда учился на втором курсе Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. По окончании института в 1975 году работал актером Херсонского музыкально-драматического театра, в 1976 году ушел на службу в армию. С 1977 года Немченко работал в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Садовского, где сыграл 122 роли, в том числе шута в «Двенадцатой ночи». На его счету также несколько ролей в короткометражных фильмах. Немченко был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии и сотрудничал с высшей лигой КВН Украины.



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