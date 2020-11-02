Таинственная дыра в Болгарии, Баба Ванга и секретная военная операция

02.11.2020, 18:51, Разное

Эта загадочная история практически не известна за пределами Болгарии, даже в России о ней мало кто знает. Сейчас от нее осталось лишь несколько редких снимков и слова, приписываемые пророчице Бабе Ванге и другим экстрасенсам.

В отдаленных дебрях, недалеко от села Царичина в Болгария, находится странная небольшая дыра в земле, залитая бетоном. С виду в ней нет ничего особенного, и многие люди могут пройти мимо, даже не заметив, что это отверстие вообще существует.

Тем не менее, этот невзрачный клочок земли окутан тайной и является эпицентром всевозможных странных историй о секретных операциях, НЛО, инопланетянах и необъяснимых паранормальных явлениях. Болгары называют это место "Дырой Царичины" и ее история действительно очень странная.

Все началось с того, что 6 декабря 1990 года болгарские военные двинулись в этот регион и начали раскопки на месте. Их работа носила титул полной секретности и называлась "Операция Световой луч". Вооруженные люди прогоняли любопытных, а с нарушителями, как утверждается, могли расправиться более жестко. Все место буквально кишело военными.

Среди местных жителей пошли слухи, что они искали древнее сокровище, которое, как утверждается, было похоронено где-то рядом с Царичиной. Считалось, что это потерянное сокровище царя Самуила. А потом пошли слухи, что военные действительно нашли что-то необычное под землей, но не сокровища.

Согласно просочившейся информации от полковника Цветко Канева, группа докопалась до странного спирального туннеля и таинственной прямоугольной плиты, сделанной из неизвестного материала, который так и не был опознан.

После этого на место раскопок якобы была привезена некая женщина-экстрасенс по имени Эли Логинова. Она будто бы обладала даром дальновидения и могла рассмотреть что именно находится глубоко под землей безо всяких приборов.

Она сказала военным, что каменная плита является "плитой биологической защиты", и что она покрыта опасными бактериями и ее не надо трогать. Потом стали говорить, что про это место знает и знаменитая болгараская ясновидящая Баба Ванга и что она рассказывала, что в туннелях находится скелет, который "не является мужским или женским".

И Логинова и Баба Ванга одновременно высказали, что также в туннеле очень глубоко находится что-то, что посылает наверх телепатические сообщения.

Несмотря на предостережения, военные все-таки решились войти в этот туннель, они обнаружили другие аномалии. Такие как плита в форме вогнутой линзы, изображение на камне гуманоидной фигуры высокого роста, выше человеческий, и еще один туннель с совершенно гладкими стенами, серебристым полом. Стены этого туннеля были покрытыми какими-то совсем необычными иероглифами.

Когда военные добрались до "защитной" плиты, которая являлась их основной целью, они наткнулись на невидимое силовое поле и очень яркий луч света. Все это не давало им подойти ближе.

Ванга предупредила, что вся пещера находится под защитой, и что все, что там внизу, еще не готово для открытия людьми, поэтому в случае необходимости оно будет защищать себя с применением силы.

А далее Ванга сообщила следующее:

"Когда проводились раскопки в Царичине, пришельцы сказали мне, что исследования нужно прекратить. Не копай, не твое время! Есть центр Земли – на глубине 2000 км там есть кристаллы. Один большой, как солнце. Не трогайте его!

Люди не дойдут до него, но нарушат атмосферу. Это большой кристалл, который опасен и будет оставаться там до тех пор, пока Земля существует. Он контролирует ее движение. Прекратите копать, потому что иначе Земля погибнет. Наступят тяжелые дни для вашего народа. Будет много новых, страшных болезней, если копать в Царичине.

В дыре находится преисподняя, ​​но это не ад. Там есть такие же живые люди, как вы, но их происхождение другое. Там же находится космическое устройство. Его послала внеземная цивилизация. Там внизу космонавты. Тысячи лет назад, когда вашей страны не существовало, цивилизация с другой планеты отправила на Землю космический корабль с тремя космонавтами. Это были не люди, а роботы.

Их отправили исследовать жизнь на Земле, но они получили повреждения, и космический корабль потерпел крушение в Царичине. С каждым метром копания будет излучаться все больше и больше радиации. Не копайся в яме Царичины, сейчас не твое время!"

Несмотря на это предупреждение, военные продолжали свои раскопки, и в районе Царичины начали происходит различные аномальные явления, очень напугавшие селян. Они видели в этом районе НЛО, призрачные картины, а некоторые из них даже утверждали, что им в голову приходили мысли, которые не были их собственными.

Всего эти раскопки продолжались два года и все это время экстрасенс Логинова говорила, что постоянно находится в телепатическом контакте с теми существами, что сидят там глубоко в туннеле. Они передавали через нее разные сообщения в виде причудливых кодов и она их расшифровывала.

"Это были зашифрованные буквы, всего я получила более тысячи страниц кодов при раскопках Царичины. Тексты невероятные. Это сборник древних писаний, рассказывающих об истории создания человека. Как он был создан, как он был доставлен на Землю, как он должен выживать и что мы должны сделать, чтобы сохранить Землю живой.

Земля является частью общей планетарной синхронности. Этот космический коллакториум хочет, чтобы Земля выжила. Синхронность нельзя нарушать, потому что тогда наступит хаос. Эта информация содержится в кодах, в зашифрованном письме, полученном в Царичине.

Они также рассказывают о так называемых энергетических людях. Они отмечены ими, и благодаря энергии людей они поддерживают синхронность на Земле. Они предпочитают вступать в контакт, чтобы получить эту информацию, потому что это очень тяжело, и не каждый мозг может обработать такое количество информации. Я знаю, что это правда", – рассказывала Логинова.

К раскопкам привлекали и других экстрасенсов, но практически все они не выдерживали такого объема работы и увольнялись. На некоторых телепатические сообщения подействовали как шок и они просто не выдержали. К примеру, другая экстрасенс с дальновидением Марина Наплатанова покончила жизнь самоубийством во время раскопок.

19 ноября 1992 года военные неожиданно собрали всех своих людей, палатки, оборудование, а потом стали заливать в дыру бетон, чтобы навсегда ее запечатать. Когда они все плотно заделали, то уехали и больше сюда не возвращались.

Не было дано никаких объяснений того, почему они отказались от проекта, да и вообще никакой официальной причины, почему они вообще там были. Все предполагаемые доказательства, которые были собраны в отношении того, что было найдено в туннелях, были уничтожены или помечены как засекреченные и захоронены в тайных архивах.

Логинова сетовала:

"Все тетради (с кодами и расшифровками) таинственным образом исчезли вместе со всеми журналами, которые мы составляли в Царичине. Фильм, который мы снимали перед закрытием проекта, тоже загадочным образом исчез. У меня не осталось никаких доказательств, подтверждающих нашу работу. Я могу использовать только свои слова и надеяться, что люди мне поверят".

За годы, прошедшие после прекращения раскопок, ходили многочисленные слухи и дикие байки, посвященные дыре Царичины. Говорили, что военные нашли там межпространственный портал, или скелеты пришельцев, или гигантские кристаллы силы, или планы инопланетных технологий, или секреты затерянного континента Атлантида.

Есть также истории о том, что они нашли там треугольный инопланетный корабль, в результате чего это место некоторое время называли "Болгарской Зоной 51".

Хотя история Царичинской дыры стала довольно известной в Болгарии, это загадка, которая остается довольно запутанной, неясной и мало что говорит о том, что это вообще произошло.