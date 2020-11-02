 

В день памяти убитого учителя во Франции вспыхнули беспорядки

02.11.2020, 18:46, Новости дня

В лицее во французском Нанте в день памяти убитого учителя истории Самюэля Пати более 30 человек устроили беспорядки, они бросали в преподавателей различные предметы, передает радиостанция France Bleu.

Французские школьники в понедельник вернулись с каникул. Занятия начались с минуты молчания в память погибшего учителя. Сообщается, что в 09.45 по местному времени (11.45 мск) около 30 человек собрались перед зданием лицея Gaspard Monge La Chauvinière и начали бросать в преподавателей различные предметы, в том числе дорожные конусы и заграждения. Кроме того, они пытались заблокировать вход в учебное учреждение. По данными СМИ, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Полиция на месте происшествия смогла задержать одного человека – 18-летнего юношу – он помещен под стражу. Также недалеко от лицея были обнаружены две бутылки с кислотой и упаковка с огнеопасной жидкостью.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.



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