Опубликована статистика общения в WhatsApp

02.11.2020, 18:30, Новости дня

Популярный мессенджер WhatsApp взял новую высоту, сообщает Techcrunch. Теперь ежедневно здесь обрабатывается примерно по 100 млрд сообщений. Этот показатель постоянно растет.

Как отмечают аналитики, не так давно такие числа в статистке WhatsApp появлялись только во время глобальных празднований, например, на Новый год. Теперь это обычная будничная практика.

Число сообщений удвоилось с 2014 года. Тогда количество пользователей WhatsApp только достигало 500 миллионов человек по всему миру. Теперь же аудитория намного больше, отмечают эксперты. И люди стали активнее использовать возможности мессенджеров. Стоит предполагать, что 100 млрд сообщений в день – это еще далеко не предел.