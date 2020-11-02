 

Mail.ru Group предлагает новую услугу «Цифровой ассистент»

02.11.2020, 18:30, Новости дня

Как сообщили в компании Mail.ru Group, специально для бизнесменов и их клиентов на имеющихся ресурсах создан новый сервис «Цифровой ассистент».

Задача новой услуги состоит в том, чтобы помочь многочисленным пользователям настроить клиентские сервисы, предлагаемые в различных компаниях. Так как их разработчики до сих пор работали разрозненно, с этим нередко возникают серьезные проблемы.

Предлагаемая платформа использует потенциал искусственного интеллекта. Результатом должно стать существенное повышение качества услуг, которые представители бизнеса предлагают в онлайн-режиме. Сфера деятельности коммерческих компаний, которые могут воспользоваться «Цифровым ассистентом», ничем не ограничена.



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