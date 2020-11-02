Трамп обратился к избирателям за сутки до выборов

02.11.2020, 18:27, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призвал избирателей лично прийти на участки пораньше и голосовать там.

«Идите в кабины для голосования и голосуйте рано и лично. Не позволяйте им забрать ваш голос. Это самые важные выборы, какие когда-либо были. Спасибо», – сказал Трамп в видеообращении, размещенном в его Twitter.

По данным портала United States Elections Project, который является информационной базой избирательной системы США, по состоянию на утро понедельника получены 95 млн 27 тыс. 832 бюллетеня. Из них 34 млн 576 тыс. 166 человек проголосовали лично, более 60 млн отравили бюллетени по почте, передает РИА «Новости».

Как отмечают наблюдатели, предстоящие 3 ноября выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Число проголосовавших досрочно уже значительно превысило аналогичный показатель предыдущего выборного цикла в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.

На выборах 3 ноября них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».