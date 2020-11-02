В РФ ждут новую разновидность коронавируса 20A.EU1 из Европы

02.11.2020, 18:27, Новости дня

Новый штамм коронавируса 20A.EU1, который широко распространился в Европе, может начать появиться и в России, однако сейчас в стране он не обнаружен, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А.ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории России», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.

Ранее Базельский университет сообщил о том, что ученые зафиксировали широкое распространение в Европе в последние месяцы новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Анализ показал, что новый вид коронавируса возник в Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Он перемещался по мере открытия границ по всей Европе, и теперь его обнаружили в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

Напомним, в Европе целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о второй волне коронавируса в странах Европы и Израиле.