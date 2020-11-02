Жителей Подмосковья из групп риска обязали сидеть дома

02.11.2020, 18:26, Разное



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Эти ограничения не коснулись руководителей и сотрудников предприятия, компаний и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. От самоизоляции также освобождены сотрудники здравоохранения, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном в минувшую субботу, 31 октября.

Ранее в Подмосковье режим самоизоляции был рекомендательной мерой, но в связи с ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью COVID-19 пришлось сделать ее обязательной. По ежедневному приросту новых заболевших регион занимает третье в стране — так, за минувшие сутки в Московской области было выявлено 556 случаев COVID-19. По словам Воробьева, «самая сложная ситуация на койках — это 65+». Такие пациенты болеют тяжелее и дольше, поэтому необходимо максимально снизить риски заражения именно в этих группах населения.

В постановлении губернатора указывается, что все лица, обязанные соблюдать самоизоляцию, могут получить больничные листы без посещения поликлиник. Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе не будут прибегать к блокировке социальных карт и другим жестким мерам.

28 сентября домашний режим для лиц старше 65 лет и с хроническими заболеваниями был объявлен в Москве. В своем блоге мэр Сергей Собянин попросил москвичей пожилого возраста не посещать людные места «без особой необходимости» и временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно. Работающим пенсионерам порекомендовали перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Льготный и бесплатный проезд был приостановлен.