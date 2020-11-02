Определены Марки №1 в России 2020. Качество, одобренное покупателем!

02.11.2020, 18:23, Разное

Знак качества и признание россиян получили в номинации: Банк АО Газпромбанк, онлайн магазин продуктов Утконос, Клиентский сервис (бизнес-залы) Дирекция железнодорожных вокзалов– филиал ОАО “РЖД”, сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, молочные и кисломолочные продукты Вкуснотеево, подсолнечное масло Затея, макаронные изделия BAISAD, семечки Джинн, двери Волховец и Torex, автосигнализация StarLine, кровельные материалы Katepal и Металл Профиль, средства личной гигиены Я САМАЯ, Антибактериальные средства AURA antibacterial, чистящие средства Sanita и Sanfor, медицинские препараты Лактрофильтрум, Колдакт, Тантум-Верде, Слабилен, Фосфалюгель и многие другие.

C сентября по октябрь 2020 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории составил 116 124 пользователя.

В 2018 году в рамках Ежегодной премии МАРКА №1 В РОССИИ® была введена категория для голосования “ЛУЧШИЕ в шоу-бизнесе по версии РУНЕТА”. В 2020 году партнером данной категории выступила компания “ВЦИОМ-СПУТНИК” – первый в России ежедневный всероссийский телефонный опрос.

Инициативный всероссийский опрос “ВЦИОМ-Спутник” проведен 23 октября 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По результатам опроса лауреатами 2020 стали: Лучший исполнитель – Филипп Киркоров, Лучшая исполнительница – Полина Гагарина.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря 2020 года.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, церемония пройдет в формате новогодней телевизионной сьемки.

Телезрителей ждет потрясающий гала-концерт звезд шоу-бизнеса и прекрасное предновогоднее настроение!

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