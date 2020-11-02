Лукашенко пообещали большие неприятности в случае победы Байдена

02.11.2020, 18:23, Разное

Эксперт напомнил, что на недавних дебатах Джо Байден критиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на события в республике. Представитель Демпартии также потребовал освободить политзаключенных из белорусских тюрем.

В случае победы Байдена на ключевые посты в администрации Белого дома попадут люди, которые высказываются за ужесточение мер в отношении белорусских властей, отметил Прейгерман. Успех кандидата от Демократической партии приведет к усилению давления на белорусский режим, считает политолог.

Тем не менее Вашингтон при любом исходе президентских выборов будет стремиться сохранить каналы связи с Минском, отметил Прейгерман. Эксперт напомнил о геополитическом противостоянии США с Россией.

В условиях “новой холодной войны” роль малых государств повышается, считает аналитик. “Через сотрудничество и коалиции с ними большие игроки показывают свою силу”, – приводит мнение политолога портал “Белорусы и рынок”.

Ранее Джо Байден призвал международное сообщество ввести санкции против ближайшего окружения Александра Лукашенко и заморозить их зарубежные счета. Он потребовал провести в Белоруссии честные и конкуретные выборы и поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Напомним, что 24 октября Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Белорусский лидер пожелал Дональду Трампу успехов на выборах.

Американцы будут выбирать президента 3 ноября. Согласно последним социологическим опросам, Джо Байден лидирует в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса около 50% избирателей. Дональда Трампа поддерживает 41% респондентов.