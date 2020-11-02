Сара Фергюсон поделилась тремя новыми снимками со свадьбы принцессы Беатрис

02.11.2020, 18:20, Разное

На прошлой неделе в сети появилась новая фотография со свадьбы принцессы Беатрис – внучки королевы Елизаветы II, дочери опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – и итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Тот снимок герцогиня Йоркская Сара рассылала подданным в знак благодарности за поздравления. Но оказалось, что открытки были разные, потому что за последние дни в социальных сетях появилось еще три кадра, которые ранее не были опубликованы. Лишь одно было неизменным – текст на обратной стороне открытки:

Спасибо за вашу заботу и пожелания счастливого будущего для Беатрис и Эдоардо! Этот день был потрясающим, солнце светило дня них… Мы так счастливы принять Эдо в нашу семью и благодарны ему за ту любовь и преданность, которую он дарит Беатрис, – написала Сара.

Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.