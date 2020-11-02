Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Маругова

02.11.2020, 17:48, Новости дня

Полицейские задержали одного из подозреваемых в убийстве экс-директора завода «Мясная империя» Владимира Маругова в Подмосковье, сообщили в следственных органах.

«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению соучастника», – сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Имен следствие не называет, однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет про убийство Маругова.

В ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в собственном доме в подмосковной Истре. По данным СК, несколько преступников в масках проникли на территорию дома, ворвались в баню, связали хозяина и его жену, после чего стали требовать денег.

Женщине удалось освободиться и убежать. К моменту приезда сотрудников полиции ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине.

СМИ сообщали, что главным подозреваемым по делу об убийстве Маругова является его бывший сотрудник.