 

Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Маругова

02.11.2020, 17:48, Новости дня

Полицейские задержали одного из подозреваемых в убийстве экс-директора завода «Мясная империя» Владимира Маругова в Подмосковье, сообщили в следственных органах.

«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению соучастника», – сообщила РИА «Новости»  старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Имен следствие не называет, однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет про убийство Маругова.

В ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в собственном доме в подмосковной Истре. По данным СК, несколько преступников в масках проникли на территорию дома, ворвались в баню, связали хозяина и его жену, после чего стали требовать денег.

Женщине удалось освободиться и убежать. К моменту приезда сотрудников полиции ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине. 

СМИ сообщали, что главным подозреваемым по делу об убийстве Маругова является его бывший сотрудник.



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